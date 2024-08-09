Тимчасовий захист у Литві: на яку підтримку можуть розраховувати українські біженці

Уряд Литви продовжує фінансувати підтримку українських біженців. На соціальні виплати для українців виділили 9 млн євро.
На яку допомогу можуть розраховувати українці у цій країні, РБК-Україна розповідає з посиланням на Міністерство соціального захисту та праці Литви.
Днями уряд Литви виділив Міністерству соціального захисту та праці 8,7 млн. євро на допомогу українцям, а Міністерству охорони здоров'я – майже 10 тис. євро, повідомляє lrt.lt.
Зазначається, що гроші спрямують на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла.
Загалом на допомогу українцям Литва виділила з держбюджету понад 114 млн євро. У 2022 році на підтримку було витрачено 34,5 млн євро.
Українці з тимчасовим захистом у Литві отримують доступ до ринку праці. Працевлаштовані платять податки у бюджет країни. Минулого року українці створили близько 1% ВВП Литви. До березня 2023 року українці, які знайшли прихисток у Литві, сплатили до бюджету цієї країни 60 млн євро податків.
Фото: Мітинг на підтримку України у Литві (unsplash.com/dovile-ramoskaite)
Після отримання дозволу на тимчасове проживання у Литві у зв'язку із тимчасовим захистом, українські біженці мають право на:
Зокрема, соціальна допомога виплачується, якщо дохід на одну людину складає менше 193,6 євро на місяць.
Компенсація витрат на опалення надається, коли суми у платіжках перевищують 10% різниці між доходом та 2 сумами доходу з державного забезпечення (352 євро) на кожного члена сім'ї або 3 сумами ДДЗ на одну особу, що проживає. Дохід з державного забезпечення складає 176 євро.
Компенсацію витрат на гарячу воду можна отримати, якщо рахунки перевищують 5% сімейного або особистого доходу. У випадку з питною водою – це 2% від доходу.
Згідно з інформацією helpua.lt, при оренді житла можна отримати одноразову допомогу на придбання речей першої необхідності (гроші можна використати і на сплату застави).
Для отримання соціальної допомоги треба звертатися до органів місцевого самоврядування. Контакти можна знайти тут.
Нагадаємо, ми писали, що українські біженці у Литві можуть отримати гроші на ведення бізнесу.
Також ми розповідали, які будуть умови навчання в університетах для українських студентів у Литві.
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