Временная защита в Литве: на какую поддержку могут рассчитывать украинские беженцы

Средства пойдут на выплаты и поддержку аренды жилья

На днях правительство Литвы выделило Министерству социальной защиты и труда 8,7 млн евро на помощь украинцам, а Министерству здравоохранения – почти 10 тыс. евро, сообщает lrt.lt.

Отмечается, что деньги будут направлены на детские выплаты, социальную помощь школьникам, социальные выплаты, частичное покрытие расходов на отопление и воду, на поддержку аренды жилья.

В общей сложности на помощь украинцам Литва выделила из госбюджета более 114 млн евро. В 2022 году на поддержку было потрачено 34,5 млн евро.

Украинцы со временной защитой в Литве получают доступ к рынку труда. Трудоустроенные платят налоги в бюджет страны. В прошлом году украинцы создали около 1% ВВП Литвы. До марта 2023 года украинцы, которые нашли убежище в Литве, уплатили в бюджет этой страны 60 млн евро налогов.

Фото: Митинг в поддержку Украины в Литве (unsplash.com/dovile-ramoskaite)

На какую социальную поддержку могут рассчитывать беженцы в Литве

После получения разрешения на временное проживание в Литве в связи с временной защитой, украинские беженцы имеют право на:

выплаты для детей;

бесплатное питание учащихся и помощь в приобретении школьных принадлежностей;

компенсацию части аренды жилья;

социальные пенсии по возрасту, в связи с утратой трудоспособности;

социальную помощь;

компенсацию за отопление, питьевую воду и горячую воду;

единовременную выплату после поселения;

6 месяцев компенсации по уходу за ребенком дошкольного возраста;

возмещение части арендной платы (размер зависит от муниципалитета);

пособие на случай потери родственников (помощь на погребение).

В частности, социальная помощь выплачивается, если доход на человека составляет менее 193,6 евро в месяц.

Компенсация расходов на отопление предоставляется, когда суммы в платежках превышают 10% разницы между доходом и 2 суммами дохода от государственного обеспечения (352 евро) на каждого члена семьи или 3 суммами ДГО на одного проживающего. Доход от государственного обеспечения составляет 176 евро.

Компенсацию расходов на горячую воду можно получить, если счета превышают 5% семейного или личного дохода. В случае с питьевой водой – это 2% от дохода.

Согласно информации helpua.lt, при аренде жилья можно получить единовременное пособие на приобретение вещей первой необходимости (деньги можно использовать и на уплату залога).

для 1-2 человек – 516 евро;

для семьи из 3-4 человек – 774 евро;

для семьи из 5-6 человек – 903 евро;

для семьи из 7 и более человек – 1032 евро.

Для получения социальной помощи следует обращаться в органы местного самоуправления. Контакты можно найти здесь.