Тимчасове просування на Донбасі не допоможе Кремлю змінити хід війни, - Держдеп

Прайс наголосив, що головною причиною, через яку битва за Соледар потрапила до заголовків найбільших світових ЗМІ, стали непідтверджені заяви представників Кремля про успішне просування, що здійснюється ціною величезних людських жертв серед російських військовослужбовців.

"Ми вже давно не чули, щоб російські сили були в змозі принаймні претендувати на додаткове просування, попри великі втрати. Українські сили з їхнім контрнаступом, що розпочався минулого року, були надзвичайно ефективними у зупинці наступу, вони відтіснили російські війська, відвоювали тисячі квадратних миль території", - наголосив Прайс.

У Держдепартаменті очікують, що битва продовжиться і що обидві сторони продовжуватимуть атакувати та зазнавати втрат.

"Але жодні додаткові успіхи Росії, навіть ті, за які доводиться платити такими великими втратами, особовим складом і технікою, ніколи не зможуть змінити хід війни. Жодне тактичне просування не зможе виправити стратегічну невдачу, з якою зіткнувся президент Путін", - сказав він.

Раніше аналітики ISW заявили, що російські сили, ймовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення всього міста не стане важливою подією в оперативному значенні і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута.

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