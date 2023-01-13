Временное продвижение на Донбассе не поможет Кремлю изменить ход войны, - Госдеп

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию в Соледаре, где все еще продолжаются бои между силами ВСУ и российской армией, Нед Прайс подчеркнул, что главной причиной, по которой битва за Соледар попала в заголовки крупнейших мировых СМИ, стали не подтвержденные заявления представителей Кремля об успешном продвижении, которое осуществляется ценой огромных человеческих жертв среди российских военнослужащих.

"Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы оказывались в состоянии, по крайней мере, претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с их контрнаступлением, начавшимся в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории", - подчеркнул Прайс.

В Госдепартаменте ожидают, что сражение продолжится и что обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

"Но никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулись президент Путин", - сказал он.

Ранее аналитики ISW заявили, что российские силы, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват всего города не станет важным событием в оперативном значении и вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута.

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