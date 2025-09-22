Тимчасове житло і допомога: що готує Україна для тих, хто вирішить повернутися з Польщі

За її словами, особливо складно зараз літнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям із малими дітьми та іншим вразливим категоріям. Ситуацію ускладнює й поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі, що відчутно для тих, хто не має можливості працювати.

"Ми повинні підготувати тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, а також організаційну й логістичну підтримку для повернення", - наголосила Верещук.

Найближчим часом це питання мають винести на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі українських органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів.