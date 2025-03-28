"Тимчасова влада" для виборів: що сказав Путін про Україну і як реагує Захід

Що сказав Путін

Російський диктатор зробив заяву під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера "Архангельськ" ввечері 27 березня.

Путін запропонував запровадити зовнішнє "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні для проведення виборів.

"В принципі, звісно, ​​можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, зрозуміло, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб привести до влади дієздатний уряд, який користується довірою народу, і потім уже з ними починати переговори про мирний договір", - заявив диктатор.



Зі сформованим у таких умовах урядом України, як вважає Путін, можна буде підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі та будуть надійними".

"Я не кажу, що інших варіантів не існує, але це один із варіантів, і така практика в роботі ООН є", - заявив він.

Як приклади країн, де "в рамках миротворчої діяльності ООН уже кілька разів було те, що називається зовнішнім управлінням, тимчасовою адміністрацією", він назвав Східний Тимор, Папуа-Нову Гвінею та окремі частини колишньої Югославії.

Як відреагувала Україна

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин різко відповів на заяву російського диктатора. Він порадив Путіну "просто ковтнути кілька таблеток для активізації мозку", якщо "він намагається розібратися, з ким йому співпрацювати для завершення війни".

При цьому Литвин наголосив, що за минулу добу Росія завдала щонайменше два удари по енергетиці України, попри так зване енергетичне перемир'я.

"Лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджених удари Росії, які завдали шкоди енергетичній інфраструктурі України, і це навіть без повних звітів за добу", - написав радник президента в X (Twitter).

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Путін намагається зірвати рух до миру та затягнути переговорний процес.

"Щодо заяв Путіна - він робить все, аби затягнути і зірвати рух до миру, бо в завершенні війни він не є зацікавленим. Тому постійно висуває якісь божевільні ідеї та вимоги. Звузити його поле для маневрів можливо через жорсткі економічні обмеження для Росії та посилення України. Сподіваюсь, що це стане зрозуміло, якщо до Великодня Росія не припинить вогонь", - зазначив Коваленко.

Він додав, що Путін свідомо принижує президента США Дональда Трампа - б'є по українській енергоінфраструктурі та висуває нові божевільні умови.

Реакція Заходу

Неназваний представник Ради національної безпеки Білого дому, якого цитує Reuters, відповідаючи на запитання журналістів щодо заяви Путіна, сказав, що управління в Україні визначає її Конституція і народ.

