Тимчасова робота в Україні: де і як шукати вакансії

На початку року кількість вакансій, поданих роботодавцями до служби зайнятості, традиційно зменшується. Водночас зимові свята практично не впливають на ринок праці через скасування вихідних днів на період дії воєнного стану.

Попри загальне зменшення пропозицій, у цей період зростає попит на працівників для виконання тимчасових робіт у сфері розваг та надання послуг. Такі вакансії особливо актуальні під час зимового святкового сезону.

Як знайти тимчасову роботу в Україні

У Державному центрі зайнятості пояснюють, що шукачі роботи, які зацікавлені в тимчасовій зайнятості, можуть скористатися Єдиним порталом вакансій. Для цього потрібно:

зайти на портал,

обрати вкладку "Оберіть вид зайнятості",

вибрати опцію "тимчасова".

У цьому розділі зібрано всі актуальні пропозиції тимчасових робіт по Україні. Станом на 15 січня 2025 року на порталі доступні 403 вакансії тимчасового характеру.