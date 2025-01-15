Временная работа в Украине: где и как искать вакансии

В начале года количество вакансий, поданных работодателями в службу занятости, традиционно уменьшается. В то же время зимние праздники практически не влияют на рынок труда из-за отмены выходных дней на период действия военного положения.

Несмотря на общее уменьшение предложений, в этот период растет спрос на работников для выполнения временных работ в сфере развлечений и предоставления услуг. Такие вакансии особенно актуальны во время зимнего праздничного сезона.

Как найти временную работу в Украине

В Государственном центре занятости объясняют, что соискатели работы, которые заинтересованы во временной занятости, могут воспользоваться Единым порталом вакансий. Для этого нужно:

зайти на портал,

выбрать вкладку "Выберите вид занятости",

выбрать опцию "временная".

В этом разделе собраны все актуальные предложения временных работ по Украине. По состоянию на 15 января 2025 года на портале доступны 403 вакансии временного характера.