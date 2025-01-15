Временная работа в Украине: где и как искать вакансии

Уменьшение количества вакансий в конце и в начале года уже стало привычным явлением для Украины. Однако в этот период на рынке труда появляются предложения о временной работе.
РБК-Украина узнало в Государственном центре занятости, какую работу предлагают украинцам в начале 2025 года и где ее искать.
В начале года количество вакансий, поданных работодателями в службу занятости, традиционно уменьшается. В то же время зимние праздники практически не влияют на рынок труда из-за отмены выходных дней на период действия военного положения.
Несмотря на общее уменьшение предложений, в этот период растет спрос на работников для выполнения временных работ в сфере развлечений и предоставления услуг. Такие вакансии особенно актуальны во время зимнего праздничного сезона.
В Государственном центре занятости объясняют, что соискатели работы, которые заинтересованы во временной занятости, могут воспользоваться Единым порталом вакансий. Для этого нужно:
В этом разделе собраны все актуальные предложения временных работ по Украине. По состоянию на 15 января 2025 года на портале доступны 403 вакансии временного характера.
Ранее РБК-Украина писало, что война в Украине существенно повлияла на рынок труда, заставляя многих женщин осваивать традиционно "мужские" профессии из-за нехватки специалистов. Однако дефицит кадров наблюдается в различных отраслях. По состоянию на конец декабря 2024 года на Едином портале вакансий было размещено более 224 тысяч предложений работы. Мы рассказывали, каких вакансий больше всего.
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