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Тіло британського мільярдера Лінча знайшли на місці затоплення яхти біля берегів Сицилії

Ілюстративне фото: яхта британського мільярдера розбилася біля Сицилії (flickr by Conrad Selzer)
Автор: Іван Носальський

В Італії встановили, що два тіла, які витягли з місця затоплення яхти Bayesian, належать британському мільярдеру Майку Лінчу та його дочці-підлітку Ханні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі The Telegraph заявив гендиректор цивільної оборони Сициллі Сальво Кочина.

Тіла були знайдені в одній з кают судна між двома матрацами.

Це вже друга і третя жертви корабельної аварії. Першим було знайдено тіло кухаря яхти Рекальдо Томаса.

"Від себе особисто і від імені своїх колег я хотів би висловити найглибші співчуття сім'ям загиблих", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що біля берегів Сицилії потонула яхта британського технологічного підприємця Майка Лінча .

Після цього італійська берегова охорона повідомила, що шестеро людей вважаються зниклими безвісти. Зокрема це був Лінч.

Також берегова охорона змогла врятувати 15 людей - однією з них була дружина Лінча Анджела Бакарес.

Варто зауважити, що Майк Лінч є засновником компанії Autonomy Corporation. Вона розробляє програмне забезпечення для аналізу даних.

2011 року Autonomy Corporation викупила американська компанія Hewlett-Packard (HP).

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