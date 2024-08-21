Тіло британського мільярдера Лінча знайшли на місці затоплення яхти біля берегів Сицилії

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що біля берегів Сицилії потонула яхта британського технологічного підприємця Майка Лінча .

Після цього італійська берегова охорона повідомила, що шестеро людей вважаються зниклими безвісти. Зокрема це був Лінч.

Також берегова охорона змогла врятувати 15 людей - однією з них була дружина Лінча Анджела Бакарес.

Варто зауважити, що Майк Лінч є засновником компанії Autonomy Corporation. Вона розробляє програмне забезпечення для аналізу даних.

2011 року Autonomy Corporation викупила американська компанія Hewlett-Packard (HP).

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