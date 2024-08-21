Тело британского миллиардера Линча нашли на месте затопления яхты у берегов Сицилии

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад стало известно, что возле берегов Сицилии потонула яхта британского технологического предпринимателя Майка Линча.

После этого итальянская береговая охрана сообщила, что шесть человек считаются пропавшими без вести. В частности, это был Линч.

Также береговая охрана смогла спасти 15 человек - одним из них была жена Линча Анджела Бакарес.

Стоит заметить, что Майк Линч является основателем компании Autonomy Corporation. Она разрабатывает программное обеспечения для анализа данных.

В 2011 году Autonomy Corporation выкупила американская компания Hewlett-Packard (HP).

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