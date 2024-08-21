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Тело британского миллиардера Линча нашли на месте затопления яхты у берегов Сицилии

Иллюстративное фото: яхта британского миллиардера разбилась возле Сицилии (flickr by Conrad Selzer)
Автор: Иван Носальский

В Италии установили, что два тела, которые извлекли с места затопления яхты Bayesian, принадлежат британскому миллиардеру Майку Линчу и его дочери-подростку Ханне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии The Telegraph заявил гендиректор гражданской обороны Сицилли Сальво Кочина.

Тела были найдены в одной из кают судна между двумя матрасами.

Это уже вторая и третья жертвы кораблекрушения. Первым было найдено тело повара яхты Рекальдо Томаса.

"От себя лично и от имени своих коллег я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших", - добавил он. 

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад стало известно, что возле берегов Сицилии потонула яхта британского технологического предпринимателя Майка Линча.

После этого итальянская береговая охрана сообщила, что шесть человек считаются пропавшими без вести. В частности, это был Линч.

Также береговая охрана смогла спасти 15 человек - одним из них была жена Линча Анджела Бакарес.

Стоит заметить, что Майк Линч является основателем компании Autonomy Corporation. Она разрабатывает программное обеспечения для анализа данных.

В 2011 году Autonomy Corporation выкупила американская компания Hewlett-Packard (HP).

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