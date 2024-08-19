Британський техномагнат Лінч зник безвісти після затоплення його яхти біля Сицилії
Британський технологічний підприємець Майк Лінч вважається зниклими безвісти після того, як його яхта затонула біля берегів Сицилії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними італійської берегової охорони, шість осіб вважаються зниклими безвісти - серед них Лінч, його донька та ще четверо осіб. Всього, на борту судна, під час того як воно потрапило у грозу, знаходились 22 людини - 10 членів екіпажу та 12 пасажирів.
Берегова охорона змогла врятувати 15 осіб - серед них дружина Лінча Анджела Бакарес. Одна людина - загинула.
Наразі відомо, що водолази працюють на глибині 50 метрів, намагаючись знайти тіла загиблих.
За даними ЗМІ, 56-метрова яхта потрапила у потужний шторм біля гавані Портічелло біля Палермо.
Хто такий Майк Лінч
Майк Лінч - британський техномагнат, відомий як засновник компанії Autonomy Corporation, що спеціалізувалася на розробці програмного забезпечення для аналізу даних. Autonomy була однією з найбільших ІТ-компаній у Великобританії, яку в 2011 році за 11 мільярдів доларів купила американська корпорація Hewlett-Packard (HP).
Після цього продажу між Лінчем і HP виникли юридичні суперечки. HP звинуватила Лінча у завищенні вартості компанії, що призвело до судового процесу про шахрайство. У 2021 році британський суд визнав його винним у шахрайстві, і його екстрадиція до США була запитана для подальшого розгляду справи.
Лінч вважається однією з ключових фігур у британській технологічній індустрії, часто згадується як "британський Білл Гейтс" за свій внесок у розвиток інноваційного програмного забезпечення.
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