Тільки зустріч Путіна з Зеленським: Сибіга про можливий прорив у мирних переговорах

Прорив у мирних переговорах можливий лише після зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На запитання журналіста, чи залишається на порядку денному тристороння зустріч між Україною, Росією та США, та коли вона може відбутися, Сибіга відповів, що Київ постійно підтверджує готовність до такої зустрічі.

"Ми би хотіли, щоб вона відбулася якомога швидше. Ми будемо використовувати кожну, навіть найменшу можливість для наближення миру", - сказав глава МЗС.

Та, на його думку, найбільш дієвим, найбільш правильним з точки зору нової, чи якісно нової динаміки мирних зусиль, була би зустріч Путіна із Зеленським.

"Чи разом з Трампом, чи за посередництва президента Ердогана. Ми сигналізуємо, ми готові до цього. І нам є, що показати як результат цієї зустрічі. Як мінімум перемир'я, обмін військовополоненими, повернення дітей", - додав Сибіга.

Україна має набір потенційних домовленостей, так званих confidence-building measure, які могли би бути оприлюднені за результатами переговорів.

Україна працює з партнерами заради укладення перемир'я в енергетиці, на морі, в повітрі тощо і повинна боротися за це, каже Сибіга.

"Ми бачимо наслідки перекриття Росією свободи мореплавства в Чорному морі. Ми бачимо занепокоєння партнерів передусім з Глобального Півдня. Вони розуміють наслідки для їхніх економік передусім через глобальну продовольчу безпеку, де Україна відіграє одну з ролей, глобального гаранта продовольчої безпеки", - додав Сибіга.

Попередній стан домовленостей може бути досягнений як на зустрічі Зеленського з Путіним, так і на нижчому рівні.

"Але якщо ми говоримо про нову динаміку, про нову перспективу, про нову часову рамку завершення війни - потрібна зустріч на рівні лідерів, я так вважаю", - додав міністр.

Річ в тім, що команди, які зустрічаються на нижчому рівні, часто обговорюють те ж саме питання по декілька разів, і саме президент може поставити крапку в найскладніших питаннях.

Щодо "креативних ідей", про які деколи говорять переговірники або люди, які дотичні до переговорного процесу, то Сибіга пов'язує це з тим, що "дух Анкориджа" помер.

"Що формула "3 плюс 2" не працює. Що Україна чітко займає позицію: "нічого про Україну без України". Жодна формула коштом територіальної цілісності і суверенітету не буде прийнята Україною і нашим народом, президентом України. Тому так, мають бути нові ідеї, виходячи з цих геополітичних реалій", - резюмує Сибіга.

За його словами, американська команда уже вісім разів побувала в Москві, а потім нарешті вперше приїхала до Києва. Нею були озвучені певні ідеї для напрацювання, щоб переговори відновились на певному етапі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує енергетичне перемир'я з Росією. Головне, аби РФ його також дотримувалась.