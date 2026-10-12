Только встреча Путина с Зеленским - Сибига о возможном прорыве в мирных переговорах

Прорыв в мирных переговорах возможен только после встречи Зеленского с Владимиром Путиным.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

На вопрос журналиста, остается ли на повестке дня трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США и когда она может состояться, Сибига ответил, что Киев постоянно подтверждает готовность к такой встрече.

"Мы бы хотели, чтобы она состоялась как можно скорее. Мы будем использовать каждую, даже малейшую возможность для приближения мира", - сказал глава МИД.

Но, по его мнению, наиболее действенным, наиболее правильным с точки зрения новой или качественно новой динамики мирных усилий была бы встреча Путина с Зеленским.

"Или вместе с Трампом, или при посредничестве президента Эрдогана. Мы сигнализируем, мы готовы к этому. И нам есть, что показать как результат этой встречи. Как минимум перемирие, обмен военнопленными, возвращение детей", - добавил Сибига.

У Украины есть набор потенциальных договоренностей, так называемых confidence-building measure, которые могли бы быть обнародованы по результатам переговоров.

Украина работает с партнерами ради заключения перемирия в энергетике, на море, в воздухе и тому подобное и должна бороться за это, говорит Сибига.

"Мы видим последствия перекрытия Россией свободы мореходства в Черном море. Мы видим беспокойство партнеров прежде всего с Глобального Юга. Они понимают последствия для их экономик прежде всего из-за глобальной продовольственной безопасности, где Украина играет одну из ролей, глобального гаранта продовольственной безопасности", - сказал он.

Предыдущее состояние договоренностей может быть достигнуто как на встрече Зеленского с Путиным, так и на более низком уровне.

"Но если мы говорим о новой динамике, новой перспективе, новой временной рамке завершения войны - нужна встреча на уровне лидеров, я так считаю", - добавил министр.

Дело в том, что встречающиеся на низшем уровне команды часто обсуждают тот же вопрос по несколько раз, и именно президент может поставить точку в самых сложных вопросах.

Что касается "креативных идей", о которых порой говорят переговорщики или люди, причастные к переговорному процессу, то Сибига связывает это с тем, что "дух Анкориджа" умер.

"Что формула "3 плюс 2" не работает. Что Украина четко занимает позицию: "ничего об Украине без Украины". Ни одна формула за счет территориальной целостности и суверенитета не будет принята Украиной и нашим народом, президентом Украины. Поэтому так, должны быть новые идеи, исходя из этих геополитических реалий", - резюмирует Сибига.

По его словам, американская команда уже восемь раз побывала в Москве, а затем, наконец, впервые приехала в Киев. Ею были озвучены определенные идеи для разработки, чтобы переговоры возобновились на определенном этапе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает энергетическое перемирие с Россией. Главное, чтобы РФ его также придерживалась.