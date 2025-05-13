Тільки зустріч із Путіним. Україна не обговорювала інші формати діалогу з РФ, - Зеленський

За словами президента, він відреагував на ті пропозиції щодо переговорів, які були озвучені і Росією, і США.



"Я готовий на зустріч із ним (Путіним - ред.). Поки що інші формати ми не опрацьовували і не проговорювали", - додав Зеленський.

Він уточнив, що на можливих переговорах буде не один. При цьому Україна в рамках можливих переговорів розглядає тільки те, що було запропоновано.