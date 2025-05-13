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Только встреча с Путиным. Украина не обсуждала другие форматы диалога с РФ, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина рассматривала пока только встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Другие форматы контактов с агрессором не обсуждались.

Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, он отреагировал на те предложения по переговорам, которые были озвучены и Россией и США.
 

"Я готов на встречу с ним (Путиным - ред.). Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали", - добавил Зеленский. 

Он уточнил, что на возможных переговорах будет не один. При этом Украина в рамках возможных переговоров рассматривает только то, что было предложено. 

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, по состоянию на сейчас российский диктатор Владимир Путин не дал своего согласия на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая.

Пока что планируются переговоры Украины и России, но на каком уровне они пройдут - пока неизвестно.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркивал, что Зеленский готов к переговорам в Стамбуле только с Путиным. С другими представителями РФ он вести диалог не будет.

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