Не тільки зарплата. Які виплати мають надати працівнику в день його звільнення

В день звільнення працівник має отримати всю заробітну плату а також грошову компенсацію за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

Крім цих основних виплат за деяких обставин працівнику при звільненні мають надати й інші грошові "бонуси", каже в коментарі РБК-Україна адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Тетяна Голиця. Вона розповіла, що треба знати про виплати працівнику, який звільняється з роботи.

Як роботодавець має розрахуватись, коли ви звільняєтесь

Коли працівник йде зі своєї роботи, незалежно від підстав його завершення роботи, роботодавець в день звільнення зобов’язаний виплатити працівнику всі суми. Це повна заробітна плата і оплата всіх невикористаних днів відпустки, каже адвокат.

Також додатково до основних виплат працівнику зобовʼязані виплатити в день звільнення вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку у випадку звільнення працівника за таких умов:

якщо працівник відмовився переводитись на роботу в інші місцевість разом з підприємством або через відмову від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці;

коли відбувається ліквідація, реорганізація, банкрутство, скорочення чисельності або штату працівників;

якщо виявили невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі;

через поновленням на роботі працівника, який раніше виконував його роботу (наприклад, це було "декретне" робоче місце).

"Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок", – зазначає Тетяна Голиця.

Які виплати можуть бути при спрощеному режимі трудових відносин

Під час дії воєнного стану на добровільних засадах між роботодавцем та працівником можуть задіяти спрощений режим регулювання трудових відносин.

"Такий формат роботи можна задіяти у компаніях малого або середнього бізнесу, де працює не більше 250 людей. Або якщо зарплата працівника на місяць складає понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом (понад 53 600 грн). Формат передбачає, що працівник і роботодавець за їх згодою можуть визначати у трудовому договорі також інші, крім встановлених цим Кодексом, підстави для звільнення", – пояснює адвокат.

При такому режимі звільнення працівника з ініціативи роботодавця з підстав, не передбачених КЗпП України, передбачена компенсація.

А саме:

половини мінімальної зарплати – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 30 днів;

– якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 30 днів; мінімальної заробітної плати – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 30 днів;

– якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 30 днів; трьох мінімальних зарплат – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад один рік;

– якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад один рік; п’яти мінімальних заробітних плат – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад два роки.

Якщо у строки з вини роботодавця грошей працівнику не виплатили, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, йому мають виплатити його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Але не більш як за шість місяців. А за наявності спору це питання вирішується в судовому порядку, відзначає співрозмовниця.