Не тільки загиблі. Які дані в Україні засекречені під час війни

Які дані не отримують демографи під час війни

За словами експерта, демографам нині недоступна також інформація:

про статево-вікову структуру померлих

про вікову структуру жінок, які живуть у країні

про народжуваність за віком матері (тобто у скільки років матері народжують дітей)

"Раніше це давало можливість розуміти, як відбуваються процеси постаріння материнства тощо. За цими показниками розраховується кількість дітей, які народить одна жінка впродовж життя", - розповів Гладун.

Він додав, що від Державної служби статистики, починаючи з 2022 року, демографи нічого не отримували.

"Раніше співпраця була дуже тісна, вони багато звітів нам передавали. Зараз же ми орієнтуємося на дані Міністерства юстиції, які вони раз на пів року публікують", - зауважив науковець.

Він пояснив, що йдеться про кількість актів громадянського стану щодо народжуваності, смертності, шлюбів і розлучень.

"Користуємося даними Держприкордонслужби про перетин кордону. Але тільки по західному. Бо кордон з РФ закритий, а про те, що відбувається на іншій частині - ми не знаємо нічого", - додав спеціаліст.

Як РФ знищує Україну "демографічно"

Гладун наголосив, що демографи не мають претензій, що "Держстат не дає дані".

"Ми на них не ображаємось, ми їх розуміємо. Я теж вважаю, що під час війни частина інформації повинна бути закрита. А демографічні дані - це стратегічна інформація, особливо про кількість загиблих і їх віковий склад", - пояснив він.

Експерт зауважив, що Росія "знищує нас, в тому числі демографічно":

перший напрямок знищення - вбивства і військових, і цивільних

другий - депортація українців на свої території

третій - заселення наших земель росіянами

"І те, що наші люди виїжджають за кордон і частина з них не повернеться - це теж удар по нашій демографії. Все це Росія розуміє. І вона все це робить цілеспрямовано", - вважає він.

За словами Гладуна, зараз нарешті багато хто зрозумів, що "демографія є чи не найголовнішим чинником існування і функціонування держави".

"До великої війни ми не відчували такої уваги до демографії. Процеси якось йшли самі по собі. Десь зменшилася чисельність дітей - об'єднали школи. Десь cтало менше студентів - об'єднали університети. Ось так воно поступово змінювалось. Але зараз всім це стало потрібно", - підсумував він.