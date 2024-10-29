Не только погибшие. Какие данные в Украине засекречены во время войны

В Украине во время войны с РФ не обнародуют не только информацию о количестве погибших защитников и защитниц, но и некоторые другие демографические данные.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
По словам эксперта, демографам сейчас недоступна также информация:
"Раньше это давало возможность понимать, как происходят процессы старения материнства и т.д. По этим показателям рассчитывается количество детей, которые родит одна женщина в течение жизни", - рассказал Гладун.
Он добавил, что от Государственной службы статистики начиная с 2022 года демографы ничего не получали.
"Раньше сотрудничество было очень тесным, они много отчетов нам передавали. Сейчас же мы ориентируемся на данные Министерства юстиции, которые они раз в полгода публикуют", - отметил ученый.
Он объяснил, что речь идет о количестве актов гражданского состояния по рождаемости, смертности, бракам и разводам.
"Пользуемся данными Госпогранслужбы о пересечении границы. Но только по западной. Потому что граница с РФ закрыта, а о том, что происходит на другой части - мы не знаем ничего", - добавил специалист.
Гладун подчеркнул, что у демографов нет претензий, что "Госстат не дает данные".
"Мы на них не обижаемся, мы их понимаем. Я тоже считаю, что во время войны часть информации должна быть закрыта. А демографические данные - это стратегическая информация, особенно о количестве погибших и их возрастном составе", - объяснил он.
Эксперт отметил, что Россия "уничтожает нас, в том числе демографически":
"И то, что наши люди уезжают за границу и часть из них не вернется - это тоже удар по нашей демографии. Все это Россия понимает. И она все это делает целенаправленно", - считает он.
По словам Гладуна, сейчас наконец-то многие поняли, что "демография является едва ли не самым главным фактором существования и функционирования государства".
"До большой войны мы не испытывали такого внимания к демографии. Процессы как-то шли сами по себе. Где-то уменьшилась численность детей - объединили школы. Где-то стало меньше студентов - объединили университеты. Вот так оно постепенно менялось. Но сейчас всем это стало нужно", - подытожил он.
Напомним, ранее в ООН обнародовали данные, согласно которым в Украине из-за войны население сократилось на 10 млн человек.
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