Тільки вступ України до НАТО забезпечить безпеку світу, - Єрмак

Єрмак також подякував країнам, які об'єдналися навколо підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії та зазначив, що її треба зберігати і надалі.

Однією з ключових тем обговорення була перспектива України отримати запрошення на початок переговорів про членство в НАТО на саміті у Вашингтоні влітку цього року.

Очільник Офісу президента наголосив на важливості цього кроку для забезпечення майбутньої стабільності і безпеки та відзначив, що "ненадання Україні запрошення на Вашингтонському саміті, ми вважаємо, справді може дати поштовх новій ескалації – на Близькому Сході, в інших регіонах нашої планети".