Только вступление Украины в НАТО обеспечит безопасность мира, - Ермак

Только членство Украины в НАТО обеспечит Европе и мировые реальные возможности восстановить безопасность.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Официального интернет-представительства президента Украины.
Ермак также поблагодарил страны, которые объединились вокруг поддержки Украины после полномасштабного вторжения России и отметил, что ее нужно сохранять и дальше.
Одной из ключевых тем обсуждения была перспектива Украины получить приглашение к началу переговоров о членстве в НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года.
Глава Офиса президента также отметил важность этого шага для обеспечения будущей стабильности и безопасности и отметил, что "непредоставление Украине приглашения на Вашингтонском саммите, мы считаем, действительно может дать толчок новой эскалации – на Ближнем Востоке, в других регионах нашей планеты".
Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что партнеры Украины должны увеличивать свою поддержку. По его словам, мы должны быть честными: путь к миру лежит через наращивание поддержки. Только победив Россию на поле боя, можно договориться об установившемся мире.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.