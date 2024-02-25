Только вступление Украины в НАТО обеспечит безопасность мира, - Ермак

Ермак также поблагодарил страны, которые объединились вокруг поддержки Украины после полномасштабного вторжения России и отметил, что ее нужно сохранять и дальше.

Одной из ключевых тем обсуждения была перспектива Украины получить приглашение к началу переговоров о членстве в НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года.

Глава Офиса президента также отметил важность этого шага для обеспечения будущей стабильности и безопасности и отметил, что "непредоставление Украине приглашения на Вашингтонском саммите, мы считаем, действительно может дать толчок новой эскалации – на Ближнем Востоке, в других регионах нашей планеты".

