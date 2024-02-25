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Только вступление Украины в НАТО обеспечит безопасность мира, - Ермак

Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: RBC.UA

Только членство Украины в НАТО обеспечит Европе и мировые реальные возможности восстановить безопасность.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Официального интернет-представительства президента Украины.

Ермак также поблагодарил страны, которые объединились вокруг поддержки Украины после полномасштабного вторжения России и отметил, что ее нужно сохранять и дальше.

Одной из ключевых тем обсуждения была перспектива Украины получить приглашение к началу переговоров о членстве в НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года.

Глава Офиса президента также отметил важность этого шага для обеспечения будущей стабильности и безопасности и отметил, что "непредоставление Украине приглашения на Вашингтонском саммите, мы считаем, действительно может дать толчок новой эскалации – на Ближнем Востоке, в других регионах нашей планеты".
 

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что партнеры Украины должны увеличивать свою поддержку. По его словам, мы должны быть честными: путь к миру лежит через наращивание поддержки. Только победив Россию на поле боя, можно договориться об установившемся мире.

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