Не тільки війна: ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Прогнози зростання на 2025 рік для України переглянуті в бік зниження через ослаблення зовнішнього попиту з боку ЄС. При цьому атаки Росії на енергетичну інфраструктуру продовжують чинити тиск на економічну активність.
Про це РБК-Україна з посиланням на оновлений прогноз Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Як зазначається в прогнозі, стабільне зовнішнє фінансування від ЄС у рамках програми України та доходи від заморожених російських активів, надані країнами G7, повністю покриють дефіцит України у 2025 році, підтримуючи макроекономічну стабільність.
Очікується, що сильний стимул з боку державного споживання та збільшення військових закупівель у вітчизняної промисловості підтримають економічне зростання.
"Однак нещодавні світові торговельні тертя додали додаткові ризики погіршення ситуації до вже високої невизначеності, пов'язаної з тривалою російською агресивною війною", - йдеться в документі.
Тому прогноз реального зростання ВВП було переглянуто до 3,3% з 3,5% у 2025 році. Водночас прогноз реального зростання ВВП на 2026 рік залишився незмінним на рівні 5%, передбачаючи "припинення військових дій і вигоди від післявоєнного відновлення".
Ситуація 2024 року
Як зазначають у ЄБРР, зростання реального ВВП України знизилося з 5,3% у 2023 році до 2,9% у 2024 році через дефіцит електроенергії, слабкі врожаї та гостру нестачу робочої сили в економіці.
У той час як сільське господарство, виробництво енергії та торгівля знизилися, інші сектори продемонстрували стійке зростання, незважаючи на складні умови і триваючу російську агресивну війну.
Підприємства продемонстрували стійкість і адаптивність, що в поєднанні з добре функціонуючим чорноморським торговим коридором призвело до відновлення зростання експорту після двох років різкого спаду.
Зовнішнє фінансування залишилося на тому ж рівні, що й 2023 року, повністю покривши дефіцит поточного рахунку та дозволивши Україні підтримувати достатні офіційні валютні резерви.
За даними ЄБРР, зростання інфляції в другій половині 2024 року стало наслідком зростання цін на електроенергію, високого зростання реальної заробітної плати та зниження обмінного курсу щодо долара США приблизно на 10% з моменту скасування прив'язки в жовтні 2023 року.
"Інфляція становила 14,6% у березні 2025 року і, як очікується, залишиться високою в першій половині 2025 року, але до кінця року має знизитися до однозначних цифр", - йдеться в документі ЄБРР.
Прогнози
За даними Держстату, зростання ВВП України у 2024 році сповільнилося до 2,9%. Прогноз зростання ВВП, закладений у бюджет 2025 року - 2,7% на рік.
Національний банк України(НБУ) у квітні погіршив прогноз щодо реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році до 3,1%.
МВФ у квітні погіршив прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році до 2,0% порівняно з 2,5% у прогнозі за жовтень.
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