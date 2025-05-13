Не только война: ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Прогнозы роста на 2025 год для Украины пересмотрены в сторону понижения из-за ослабления внешнего спроса со стороны ЕС. При этом атаки России на энергетическую инфраструктуру продолжают оказывать давление на экономическую активность.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на обновленный прогноз Европейского банка реконструкции и развития ( ЕБРР ).

Как отмечается в прогнозе, стабильное внешнее финансирование от ЕС в рамках программы Украины и доходы от замороженных российских активов, предоставленные странами G7, полностью покроют дефицит Украины в 2025 году, поддерживая макроэкономическую стабильность.

Ожидается, что сильный стимул со стороны государственного потребления и увеличение военных закупок у отечественной промышленности поддержат экономический рост.

"Однако недавние мировые торговые трения добавили дополнительные риски ухудшения ситуации к уже высокой неопределенности, связанной с продолжающейся российской агрессивной войной", - говорится в документе.

Поэтому прогноз реального роста ВВП был пересмотрен до 3,3% с 3,5% в 2025 году. В то же время прогноз реального роста ВВП на 2026 год остался неизменным на уровне 5%, предполагая "прекращение военных действий и выгоды от послевоенного восстановления".

Ситуация 2024 года

Как отмечают в ЕБРР, рост реального ВВП Украины снизился с 5,3% в 2023 году до 2,9% в 2024 году из-за дефицита электроэнергии, слабых урожаев и острой нехватки рабочей силы в экономике.

В то время как сельское хозяйство, производство энергии и торговля снизились, другие секторы продемонстрировали устойчивый рост, несмотря на сложные условия и продолжающуюся российскую агрессивную войну.

Предприятия продемонстрировали устойчивость и адаптивность, что в сочетании с хорошо функционирующим черноморским торговым коридором привело к возобновлению роста экспорта после двух лет резкого спада.

Внешнее финансирование осталось на том же уровне, что и в 2023 году, полностью покрыв дефицит текущего счета и позволив Украине поддерживать достаточные официальные валютные резервы.

По данным ЕБРР, рост инфляции во второй половине 2024 года стал следствием роста цен на электроэнергию, высокого роста реальной заработной платы и снижения обменного курса по отношению к доллару США примерно на 10% с момента отмены привязки в октябре 2023 года.

"Инфляция составила 14,6% в марте 2025 года и, как ожидается, останется высокой в первой половине 2025 года, но к концу года должна снизиться до однозначных цифр", - говорится в документе ЕБРР.