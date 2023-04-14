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Не тільки на Великдень. Ігнат розповів про особливість масованих атак Росії по Україні

Фото: речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти б'ють ракетами та дронами по Україні не в залежності від святкових дат. До підступних атак ворога варто бути готовими кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Складно сказати, можуть бути (обстріли на Великдень, - ред.). Хочу сказати, що їхня духовність нам усім прекрасно зрозуміла… нічого святого у цих людей немає, вони можуть зробити різні провокації й на ці свята, але попереду ще їхні скрєпи первомайські, дев'ятимайські й так далі. Треба до цього готуватися, бути пильними берегти себе", - сказав він.

До прикладу Ігнат нагадав, що українці очікували російських обстрілів на річницю вторгнення в Україну, 23-24 лютого, натомість російські війська здійснили масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів в ніч на 9 березня та зранку.

Як повідомлялося, комендантську годину в деяких областях України нещодавно скоротили. Однак на Великдень, який цього року відзначають 16 квітня, обмеження не скасовуватимуть. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю для дискредитації України на міжнародній арені.

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