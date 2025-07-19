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Не тільки Усик. Два українці вийдуть на ринг в андеркарді реваншу: хто вони та їхні суперники

Лондон, Субота 19 липня 2025 16:07
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Не тільки Усик. Два українці вийдуть на ринг в андеркарді реваншу: хто вони та їхні суперники Фото: Даніель Лапін та Олександр Усик (instagram.com/daniel.lapin)
Автор: Андрій Костенко

19 липня на "Вемблі" в Лондоні в рамках боксерського шоу Усик – Дюбуа 2 чергові бої проведуть ще два вітчизняних боксера-профі – Даніель Лапін та Владислав Сіренко.

За що битимуться українці, хто їхні суперники та як виглядає повний андеркард – розповідає РБК-Україна.

Коли стартує боксерське шоу

Андеркард вечора Усик – Дюбуа складається з п'яти поєдинків. Перший з них розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Від тривалості цих боїв залежить і час початку головного протистояння. За останніми даними Усик та Дюбуа вийдуть на ринг не раніше 23:45.

У двох зустрічах "розігріву" візьмуть участь українські бійці.

Не тільки Усик. Два українці вийдуть на ринг в андеркарді реваншу: хто вони та їхні суперники

Владислав Сіренко – Соломон Декрес (надважка вага, 10 раундів)

Для Сіренка це буде перший бій у 2025 році. Спочатку його суперником мав стати інший українець – Андрій Новицький, але на початку липня бій скасували. Офіційна причина – Новицький отримав травму хрестоподібної зв'язки. Хоча Сіренко з цього приводу висловив сумніви.

Замість Новицького, Сіренко зустрінеться з британцем Соломоном Декресом.

30-річний Сіренко в своєму останньому бою, який відбувся у жовтні минулого року, нокаутував американця Брендона Кармака.

Не тільки Усик. Два українці вийдуть на ринг в андеркарді реваншу: хто вони та їхні суперники

Даніель Лапін – Льюїс Едмондсон (бій за титули IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі, 10 раундів)

Для 28-річного Лапіна це також буде перший виступ у 2025-му. 18 травня 2024 року в андеркарді першого протистояння Усик – Ф'юрі, українець переміг португальця Октавіу Пудівітра та завоював вакантний титул WBA Continental.

А під час реваншу 21 грудня – успішно захистив його, здолавши одноголосним рішенням суддів француза Ділана Коліна. Ця перемога принесла Лапіну також титул IBF International.

Не тільки Усик. Два українці вийдуть на ринг в андеркарді реваншу: хто вони та їхні суперники

Лоуренс Околі – Кевін Лерена (бій за титул WBC Silver у надважкій вазі, 12 раундів)

Другою за важливістю подією вечора стане поєдинок за проміжний чемпіонський титул WBC Silver британця Околі та південноафриканця Лорени.

Британський боксер захищатиме титул, який здобув у грудні 2024 року, нокаутувавши представника Німеччини Хусейна Мухаммеда в першому раунді.

Лерена, незважаючи на бій у надважкій вазі, залишиться чинним чемпіоном світу WBC у бриджервейті.

Не тільки Усик. Два українці вийдуть на ринг в андеркарді реваншу: хто вони та їхні суперники

Повний кард боксерського шоу Усик - Дюбуа 2

Олександр Усик (Україна, 23-0, 14 KO) – Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22-2, 21 KO)

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, IBF та WBO у надважкій вазі. 12 раундів.

Лоуренс Околі (Велика Британія, 21-1, 16 KO) – Кевін Лерена (Південна Африка, 31-3, 15 KO)

Бій за титул чемпіона за версією WBC Silver у надважкій вазі. 12 раундів.

Даніель Лапін (Україна, 11-0, 4 KO) – Льюїс Едмондсон (Велика Британія, 11-0, 3 KO)

Бій за титули IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. 10 раундів.

Владислав Сіренко (Україна, 22-0, 19 KO) – Соломон Декрес (Велика Британія, 9-1, 3 KO)

Рейтинговий бій у надважкій вазі. 10 раундів.

Лаша Гурулі (Грузія, 1-0, 0 КО) – Джеймс Френсіс (Велика Британія, 7-1, 1 КО)

Рейтинговий бій у першій напівсередній вазі. 6 раундів.

Адам Хамед (ОАЕ, 5-0, 3 КО) – Есекіль Грегорес (Аргентина, 3-24, 0 КО)

Рейтинговий бій у першій напівсередній вазі. 4 раунди.

Раніше розповіли про попередні бої Усика та Дюбуа на легендарному "Вемблі".

Також читайте все про мегабій Усик – Дюбуа за титул абсолюта в хевівейті.

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Бокс Олександр Усик
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