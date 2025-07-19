Не только Усик. Два украинца выйдут на ринг в андеркарде реванша: кто они и их соперники
19 июля на "Уэмбли" в Лондоне в рамках боксерского шоу Усик - Дюбуа 2 очередные бои проведут еще два отечественных боксера-профи - Даниэль Лапин и Владислав Сиренко.
За что будут биться украинцы, кто их соперники и как выглядит полный андеркард - рассказывает РБК-Украина.
Когда стартует боксерское шоу
Андеркард вечера Усик - Дюбуа состоит из пяти поединков. Первый из них начнется в 19:30 по киевскому времени.
От продолжительности этих боев зависит и время начала главного противостояния. По последним данным Усик и Дюбуа выйдут на ринг не раньше 23:45.
В двух встречах "разогрева" примут участие украинские бойцы.
Владислав Сиренко - Соломон Декрес (супертяжелый вес, 10 раундов)
Для Сиренко это будет первый бой в 2025 году. Изначально его соперником должен был стать другой украинец - Андрей Новицкий, но в начале июля бой отменили. Официальная причина - Новицкий получил травму крестообразной связки. Хотя Сиренко по этому поводу выразил сомнения.
Вместо Новицкого, Сиренко встретится с британцем Соломоном Декресом.
30-летний Сиренко в своем последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года, нокаутировал американца Брэндона Кармака.
Даниэль Лапин - Льюис Эдмондсон (бой за титулы IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе, 10 раундов)
Для 28-летнего Лапина это также будет первое выступление в 2025-м. 18 мая 2024 года в андеркарде первого противостояния Усик - Фьюри, украинец победил португальца Октавиу Пудивитра и завоевал вакантный титул WBA Continental.
А во время реванша 21 декабря - успешно защитил его, одолев единогласным решением судей француза Дилана Колина. Эта победа принесла Лапину также титул IBF International.
Лоуренс Околи - Кевин Лерена (бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе, 12 раундов)
Вторым по важности событием вечера станет поединок за промежуточный чемпионский титул WBC Silver британца Околи и южноафриканца Лорены.
Британский боксер будет защищать титул, который завоевал в декабре 2024 года, нокаутировав представителя Германии Хусейна Мухаммеда в первом раунде.
Лерена, несмотря на бой в супертяжелом весе, останется действующим чемпионом мира WBC в бриджервейте.
Полный кард боксерского шоу Усик - Дюбуа 2
Александр Усик (Украина, 23-0, 14 KO) - Даниэль Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. 12 раундов.
Лоуренс Околи (Великобритания, 21-1, 16 KO) - Кевин Лерена (Южная Африка, 31-3, 15 KO)
Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе. 10 раундов.
Даниэль Лапин (Украина, 11-0, 4 KO) - Льюис Эдмондсон (Великобритания, 11-0, 3 KO)
Бой за титулы IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. 10 раундов.
Лаша Гурули (Грузия, 1-0, 0 КО) - Джеймс Фрэнсис (Великобритания, 7-1, 1 КО)
Рейтинговый бой в первом полусреднем весе. 10 раундов.
Владислав Сиренко (Украина, 22-0, 19 KO) - Соломон Декрес (Великобритания, 9-1, 3 KO)
Рейтинговый бой в супертяжелом весе. 10 раундов.
Адам Хамед (ОАЭ, 5-0, 3 КО) - Эсекиль Грегорес (Аргентина, 3-24, 0 КО)
Рейтинговый бой в первом полусреднем весе. 6 раундов.
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