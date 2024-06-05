Не тільки Україна. Міністр оборони Німеччини назвав країни, яким загрожує РФ

"Півроку тому я вперше заговорив про військовий потенціал. Для мене було важливо, щоб ми звертали увагу на цінність безпеки загалом і серйозно ставилися до реалій нової політики безпеки. Жорстока війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, є посяганням на наш мир у Європі та в усьому світі", - сказав чиновник.

За його словами, це атака на свободу та міжнародний порядок і диктатор Володимир Путін не визнає цілісність суверенних держав, а також ігнорує міжнародно визнані кордони.

"Коли я відвідав Одесу минулого тижня, війна була всюдисущою. Зруйновані будинки, пам'ятники, завалені мішками з піском, ракетна тривога, тяжкопоранені солдати в госпіталі, з якими мені вдалося поговорити. Для Путіна ці людські долі не мають значення. Він почав війну, і вона не припиниться. Повітряні удари по Україні, зокрема по цивільних об'єктах, знову активізувалися", - додав міністр.

Росія загрожує не тільки Україні

Пісторіус зауважив, що Росія давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватися, а країнам Заходу не варто вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо зайде так далеко.

"Зрештою, Росія також становить загрозу для Грузії, Молдови і, зрештою, для НАТО. Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну, пані та панове. Припинення нашої підтримки матиме фатальні наслідки, зокрема, але не тільки, для української ППО", - сказав він.

Німецький чиновник нагадав про постачання третьої німецької системи "Петріот" в Україну та ініціативу "Негайні дії з протиповітряної оборони", які роблять важливий внесок у цю сферу. Пісторіус додав, що кожен євро має значення і можлива перемога Росії в кінцевому підсумку обійдеться всім набагато дорожче.