Не только Украина. Министр обороны Германии назвал страны, которым угрожает РФ

Жестокая война РФ против Украины нарушает международное право, однако в то же время Россия угрожает Молдове, Грузии и всему Североатлантическому альянсу.

"Полгода назад я впервые заговорил о военном потенциале. Для меня было важно, чтобы мы обращали внимание на ценность безопасности в целом и серьезно относились к реалиям новой политики безопасности. Жестокая война России против Украины, которая нарушает международное право, является посягательством на наш мир в Европе и во всем мире", - сказал чиновник.

По его словам, это атака на свободу и международный порядок и диктатор Владимир Путин не признает целостность суверенных государств, а также игнорирует международно признанные границы.

"Когда я посетил Одессу на прошлой неделе, война была вездесущей. Разрушенные дома, памятники, заваленные мешками с песком, ракетная тревога, тяжелораненые солдаты в госпитале, с которыми мне удалось поговорить. Для Путина эти человеческие судьбы не имеют значения. Он начал войну, и она не прекратится. Воздушные удары по Украине, в частности по гражданским объектам, снова активизировались", - добавил министр.

Россия угрожает не только Украине

Писториус отметил, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, а странам Запада не стоит верить, что Путин остановится у границ Украины, если зайдет так далеко.

"В конце концов, Россия также представляет угрозу для Грузии, Молдовы и, наконец, для НАТО. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, дамы и господа. Прекращение нашей поддержки будет иметь фатальные последствия, в частности, но не только, для украинской ПВО", - сказал он.

Немецкий чиновник напомнил о поставках третьей немецкой системы "Пэтриот" в Украину и инициативу "Немедленные действия по противовоздушной обороне", которые делают важный вклад в эту сферу. Писториус добавил, что каждый евро имеет значение и возможная победа России в конечном итоге обойдется всем гораздо дороже.