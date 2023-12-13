Тільки Угорщина? Стефанішина відповіла, чи є інші "підводні камені" на шляху України в ЄС

Україна продовжує працювати над вступом до Європейського союзу. Однак на шляху виявляється чимало "підводних каменів", що ускладнюють ситуацію.

Про це розповіла міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

На питання журналіста, чи є на шляху вступу до ЄС, в України якість "підводні камені", окрім погроз з боку Угорщини щодо блокування перемовин про вступ.

"Їх дуже багато. Кожного дня виникають нові питання, домовленості, застереження", - сказала Стефанішина.

Водночас вона зазначила, що дуже важливим для України є те, що сьогодні перед голосуванням в Європарламенті була доповідь президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про прогрес реформ у всіх країнах розширення.

"Президент зазначила, що ми доклали зусиль по реалізації додаткових кроків, визначених Єврокомісією, і підтвердила позитивну оцінку ухваленого закону про нацменшини", - пояснила міністр.

Вона додала, що станом на зараз продовжує працювати в Брюсселі з державами-членами, розуміючи, що багато різних дискусій та пропозицій готуються на засіданні Євроради.

"Хочу нагадати, що на рівні міністрів та послів жодних рішень щодо розширення ухвалено не було. Вся відповідальність на лідерах безпосередньо", - додала Стефанішина.

Вступ України до Європейського союзу

14 та 15 грудня відбудеться саміт лідерів країн Європейського союзу. Під час засідання очікуються рішення щодо перспектив інтеграції України, Молдови й Грузії до ЄС. Угорщина, як очікується, блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою нашої країни.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. Як відзначила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, наша країна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, майбутній саміт не буде простим, а інтенсивність дипломатії сьогодні на рівні початку повномасштабної війни.

Угорщина проти переговорів щодо вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу. При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав топчиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті.

Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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