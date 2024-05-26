Не тільки ТЦК. Хто має право перевіряти військовий квиток

На час дії воєнного стану чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) зобов'язані носити при собі військово-облікові документи. Йдеться про військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного.

У Міноборони зазначають, що це можуть бути або паперові документи або їх електронна форма.

Також військовозобов'язані повинні пред'являти документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт), разом з військово-обліковими документами.

Вимагати пред’явити документ мають право: