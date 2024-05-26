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Не тільки ТЦК. Хто має право перевіряти військовий квиток

Фото: українцям пояснили, хто має право перевіряти військовий квиток (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Співробітники територіальних центрів комплектування можуть вимагати від військовозобов'язаних показати військовий квиток. Але таке право мають не лише представники ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

На час дії воєнного стану чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) зобов'язані носити при собі військово-облікові документи. Йдеться про військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного.

У Міноборони зазначають, що це можуть бути або паперові документи або їх електронна форма.

Також військовозобов'язані повинні пред'являти документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт), разом з військово-обліковими документами.

Вимагати пред’явити документ мають право:

  • представники ТЦК та СП;
  • поліцейські;
  • представники Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).

 

Зміни у процесі мобілізації

Нагадаємо, 18 травня офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, військовозобов'язані українці повинні уточнити свої облікові дані. Це потрібно зробити до 16 липня у мобільному застосунку "Резерв+" або особисто в ТЦК чи ЦНАПах.

Також військовозобов'язані повинні мати при собі військово-облікові документи.

У Міноборони раніше зазначали, що вже влітку у застосунку "Резерв+" з'являться електронні військово-облікові документи.

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