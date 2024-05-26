Не только ТЦК. Кто имеет право проверять военный билет

Изменения в процессе мобилизации

Напомним, 18 мая официально вступил в силу новый закон о мобилизации. По обновленному законодательству военнообязанные украинцы должны уточнить свои учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля в мобильном приложении "Резерв+" или лично в ТЦК или ЦПАУ.

Также военнообязанные должны иметь при себе военно-учетные документы.

В Минобороны ранее отмечали, что уже летом в приложении "Резерв+" появятся электронные военно-учетные документы.

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