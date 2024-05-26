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Не только ТЦК. Кто имеет право проверять военный билет

Фото: украинцам объяснили, кто имеет право проверять военный билет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудники территориальных центров комплектования могут потребовать от военнообязанных показать военный билет. Но такое право есть не только у представителей ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) обязаны носить при себе военно-учетные документы. Речь идет о военном билете или удостоверении военнообязанного.

В Минобороны отмечают, что это могут быть бумажные документы или их электронная форма.

Также военнообязанные должны предъявлять документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), вместе с военно-учетными документами.

Требовать предъявить документ могут:

  • представители ТЦК и СП;
  • полицейские;
  • представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).

 

Изменения в процессе мобилизации

Напомним, 18 мая официально вступил в силу новый закон о мобилизации. По обновленному законодательству военнообязанные украинцы должны уточнить свои учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля в мобильном приложении "Резерв+" или лично в ТЦК или ЦПАУ.

Также военнообязанные должны иметь при себе военно-учетные документы.

В Минобороны ранее отмечали, что уже летом в приложении "Резерв+" появятся электронные военно-учетные документы.

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