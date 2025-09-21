Несуть вибухівку і мають нейромережі. ЗМІ розкрили, на що здатні підводні дрони Toloka

У Львові на виставці Defense Tech Valley 2025 вперше представили великий морський дрон, розроблений компанією Toloka. Але показаний 12-метровий зразок дрона - лише один апарат з цілої лінійки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Defense Express.
Видання зазначає, що відомо про щонайменше три підводних дрони з цієї лінійки. Вони призначені для виконання завдань на ближній, середній та далекій відстані відповідно.
"Найбільша Toloka - це лише один з сімейства підводних дронів, до якого входять щонайменше три зразки. Це TLK-200 (Toloka 200), TLK-400 (Тoloka 400)... та монструозна Toloka 1000", - сказано у повідомленні.
TLK-200 - найменший у лінійці, автономний підводний дрон на електродвигунах. Він призначений для місій на обмеженій відстані та має наступні характеристики:
TLK-400 - оснащений гібридним двигуном підводний дрон для виконання місій на середній дистанції. Це вже доволі великий безпілотник, який може нести значно більше корисного навантаження, ніж його менший "колега". Технічні характеристики:
TLK-1000 - найбільший апарат компанії, який став "флагманом" та "цвяхом програми" на виставці. Призначений для виконання місій на значних відстанях, може виступати в ролі не тільки "камікадзе", але й дрона-носія. Технічні характеристики:
Назви усіх трьох типів дронів, зазначає видання, скоріше за все мають відношення до діаметра корпусу в безпілотників. Під час виставки представники Toloka підтвердили, що їхні дрони можна використовувати також для протимінних операцій, акустичної розвідки та детального картографування морського дна.
"Наші дрони самостійно виявляють, класифікують та нейтралізують підводні міни, значно підвищуючи безпеку та ефективність морських операцій", - заявили в компанії.
Нагадаємо, що 19 вересня на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 у Львові показали вітчизняний підводний дрон TOLOKA, який здатен бити на 2000 кілометрів. Але це далеко не перша демонстрація морських дронів цієї компанії.
В лютому 2025 року на Support Ukraine президент України Володимир Зеленський особисто показав союзникам новітні підводні дрони TOLOKA. Щоправда, тоді гіганти типу TLK-1000 були хіба що у вигляді прототипів.