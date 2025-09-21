Несут взрывчатку и имеют нейросети. СМИ раскрыли, на что способны подводные дроны Toloka

Во Львове на выставке Defense Tech Valley 2025 впервые представили большой морской дрон, разработанный компанией Toloka. Но показанный 12-метровый образец дрона - лишь один аппарат из целой линейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Издание отмечает, что известно о как минимум трех подводных дронах из этой линейки. Они предназначены для выполнения задач на ближнем, среднем и дальнем расстоянии соответственно.
"Самая большая Toloka - это лишь один из семейства подводных дронов, в которое входят по меньшей мере три образца. Это TLK-200 (Toloka 200), TLK-400 (ТоІока 400)... и монструозная Toloka 1000", - говорится в сообщении.
TLK-200 - самый маленький в линейке, автономный подводный дрон на электродвигателях. Он предназначен для миссий на ограниченном расстоянии и имеет следующие характеристики:
TLK-400 - оснащенный гибридным двигателем подводный дрон для выполнения миссий на средней дистанции. Это уже довольно большой беспилотник, который может нести значительно больше полезной нагрузки, чем его меньший "коллега". Технические характеристики:
TLK-1000 - самый большой аппарат компании, который стал "флагманом" и "гвоздем программы" на выставке. Предназначен для выполнения миссий на значительных расстояниях, может выступать в роли не только "камикадзе", но и дрона-носителя. Технические характеристики:
Названия всех трех типов дронов, отмечает издание, скорее всего имеют отношение к диаметру корпуса у беспилотников. Во время выставки представители Toloka подтвердили, что их дроны можно использовать также для противоминных операций, акустической разведки и детального картографирования морского дна.
"Наши дроны самостоятельно обнаруживают, классифицируют и нейтрализуют подводные мины, значительно повышая безопасность и эффективность морских операций", - заявили в компании.
Напомним, что 19 сентября на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 во Львове показали отечественный подводный дрон TOLOKA, который способен бить на 2000 километров. Но это далеко не первая демонстрация морских дронов этой компании.
В феврале 2025 года на Support Ukraine президент Украины Владимир Зеленский лично показал союзникам новейшие подводные дроны TOLOKA. Правда, тогда гиганты типа TLK-1000 были разве что в виде прототипов.