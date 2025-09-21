Несут взрывчатку и имеют нейросети. СМИ раскрыли, на что способны подводные дроны Toloka

Издание отмечает, что известно о как минимум трех подводных дронах из этой линейки. Они предназначены для выполнения задач на ближнем, среднем и дальнем расстоянии соответственно.

"Самая большая Toloka - это лишь один из семейства подводных дронов, в которое входят по меньшей мере три образца. Это TLK-200 (Toloka 200), TLK-400 (ТоІока 400)... и монструозная Toloka 1000", - говорится в сообщении.

Подводный дрон TLK-200

TLK-200 - самый маленький в линейке, автономный подводный дрон на электродвигателях. Он предназначен для миссий на ограниченном расстоянии и имеет следующие характеристики:

Дальность: до 100 километров;

Автономность: до 15 дней;

Силовая установка: два электродвигателя;

Система связи: спутниковая с противодействием средствам РЭБ;

Навигация: GNSS и AI-INS;

Система наведения: оптическая камера или тепловизор;

Масса полезной нагрузки (боевая часть) - до 15 килограммов;

Рабочая глубина: до 300 метров;

Размеры: длина - 2,9 метра, диаметр корпуса - 0,2 метра;

Рекомендуемые операции: обеспечение системы связи, разведка, ударные миссии, минирование акватории.

Подводный дрон TLK-400

TLK-400 - оснащенный гибридным двигателем подводный дрон для выполнения миссий на средней дистанции. Это уже довольно большой беспилотник, который может нести значительно больше полезной нагрузки, чем его меньший "коллега". Технические характеристики:

Дальность: до 1200 километров;

Автономность: до 60 дней;

Силовая установка: гибридная (4 электродвигателя и двигатель внутреннего сгорания);

Система связи: спутниковая с противодействием средствам РЭБ;

Навигация: AI-INS с DVL и GNSS;

Система наведения: вариативная - тепловизор, оптическая камера, наведение на источник радиочастотного излучения, пассивная и активная акустика;

Масса полезной нагрузки (боевая часть) - до 500 килограммов;

Рабочая глубина: до 300 метров;

Размеры: длина - 12 метров, диаметр корпуса - 0,4 метра;

Рекомендуемые операции: выполнение задач в интересах разведки, минирование акватории, ретрансляция сигналов, проведение ударных миссий.

Подводный дрон TLK-1000

TLK-1000 - самый большой аппарат компании, который стал "флагманом" и "гвоздем программы" на выставке. Предназначен для выполнения миссий на значительных расстояниях, может выступать в роли не только "камикадзе", но и дрона-носителя. Технические характеристики:

Дальность: до 2000 километров;

Автономность: до 60 дней;

Силовая установка: гибридная (4 электродвигателя и двигатель внутреннего сгорания);

Система связи: спутниковая с FHSS и противодействием средствам РЭБ;

Присутствует интеграция с искусственным интеллектом: разработчик заявил, что дрон имеет оптическую, тепловизионную, акустическую и инерционную интегрированные ИИ-сети;

Присутствует возможность интеграции специального оборудования для разведки, минирования акватории или картографирования;

Навигация: GNSS, AI-INS с DVL;

Система наведения: вариативная - тепловизор, оптическая камера, наведение по источнику радиочастотного излучения;

Масса полезной нагрузки (боевая часть) - до 5000 килограммов;

Рабочая глубина: до 300 метров в композитном корпусе, до 30 метров в металлическом корпусе;

Размеры: длина - 12 метров, диаметр корпуса - 1,5 метра;

Рекомендуемые операции: уничтожение крупных стационарных объектов, атака целей в зонах боевых действий. Также может использоваться, как дрон-носитель (неподтвержденная информация).

Названия всех трех типов дронов, отмечает издание, скорее всего имеют отношение к диаметру корпуса у беспилотников. Во время выставки представители Toloka подтвердили, что их дроны можно использовать также для противоминных операций, акустической разведки и детального картографирования морского дна.

"Наши дроны самостоятельно обнаруживают, классифицируют и нейтрализуют подводные мины, значительно повышая безопасность и эффективность морских операций", - заявили в компании.