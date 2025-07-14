Не тільки тарифи. Вашингтон обговорює вторинні санкції для Росії, - NYT

США розглядають можливість вторинних санкцій для Росії. Їх можуть застосувати проти тих країн, які продовжать торгівлю з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Видання звернуло увагу, що заява Трампа прозвучала на тлі тиску з боку конгресменів, які вимагають запровадити жорсткі економічні санкції. Водночас європейські лідери об'єдналися, щоб запровадити суворіші санкції проти Росії.

За словами чиновників, вторинні санкції будуть спрямовані проти країн, які ведуть фінансові операції з Росією.

Неназвані представники Білого дому на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити 100% вторинні тарифи проти РФ розповіли, що на порядку денному також стоять вторинні санкції.

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що якщо за 50 днів Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною, для неї введуть 100% вторинні тарифи.

Фактично це означає, що США введуть 100% мита проти тих країн, які не захочуть відмовлятися від торгівлі з Росією.

Експерти в коментарі РБК-Україна підкреслили, що для союзників Росії це означає початок значних знижок на російські товари.

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