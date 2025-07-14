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Не только тарифы. Вашингтон обсуждает вторичные санкции для России, - NYT

Вашингтон, Понедельник 14 июля 2025 23:15
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Не только тарифы. Вашингтон обсуждает вторичные санкции для России, - NYT Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США рассматривают возможность вторичных санкций для России. Их могут применить против тех стран, которые продолжат торговлю с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Неназванные представители Белого дома на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% вторичные тарифы против РФ рассказали, что на повестке дня также стоят вторичные санкции.

По словам чиновников, вторичные санкции будут направлены против стран, которые ведут финансовые операции с Россией.

Издание обратило внимание, что заявление Трампа прозвучало на фоне давления со стороны конгрессменов, требующих ввести жесткие экономические санкции. В то же время европейские лидеры объединились, чтобы ввести более суровые санкции против России.

Ультиматум Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если за 50 дней Россия не согласится заключить мирную сделку с Украиной, для нее введут 100% вторичные тарифы.

Фактически это означает, что США введут 100% пошлины против тех стран, которые не захотят отказываться от торговли с Россией.

Эксперты в комментарии РБК-Украина подчеркнули, что для союзников России это означает начало значительных скидок на российские товары.

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