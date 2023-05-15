Не тільки Storm Shadow. Британія передасть Україні ракети для ППО

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Про передачу нового озброєння стало відомо під час візиту президента України Володимира Зеленського у Велику Британію у понеділок, 15 травня.

Нагадаємо, Британія передала Україні ракети Storm Shadow, які здатні бити за цілями на відстані понад 250 км.

Після цього у російському МЗС заявили, що розцінюють це рішення як ворожий крок Лондона, "націлений на подальше накачування України озброєннями, і який веде до серйозної ескалації обстановки".

Окрім того, Британія передасть Україні ударні дрони з радіусом дії понад 200 км.

Про характеристики ракет Storm Shadow можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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