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Не только Storm Shadow. Великобритания передаст Украине ракеты для ПВО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Великобритания, кроме крылатых ракет, Storm Shadow передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны и боевых беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

О передаче нового вооружения стало известно во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в понедельник, 15 мая.

" ", - говорится в сообщении издания.

Напомним, Британия передала Украине ракеты Storm Shadow, которые способны бить по целям на расстоянии более 250 км.

После этого в российском МИДе заявили, что расценивают это решение как враждебный шаг Лондона, "нацеленный на дальнейшую накачку Украины вооружениями, и ведущий к серьезной эскалации обстановки".

Кроме того, Великобритания передаст Украине ударные дроны с радиусом действия более 200 км.

О характеристиках ракет Storm Shadow можно узнать в материале РБК-Украина.

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