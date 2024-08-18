Не тільки Сирія. Ще один союзник Росії заступився за неї через курську операцію ЗСУ

Влада КНДР заявила про підтримку Росії в її зусиллях захистити суверенітет і звинуватила США у передачі України значній кількості летальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, влада Північної Кореї заявила, що операцію України в Курській області РФ розглядатиме як акт терору. Більше того, у КНДР заявили, що Сполучені Штати нібито передали президентові України Володимиру Зеленському "астрономічну" кількість летальної зброї.

"Ми рішуче засуджуємо збройний напад на російську територію з боку маріонеткового режиму Зеленського під контролем та за підтримки США та Заходу як непрощений акт агресії та терору", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї.

Відносини КНДР та Росії

Відносини між Росією та Північною Кореєю зміцнилися на фоні війни в Україні. Обидві країни вже співпрацюють у військовій, економічній та політичній сферах. КНДР відкрито підтримує РФ у її діях проти України.

У 2023 році відбулося кілька зустрічей на високому рівні між лідерами обох країн, під час яких було підписано угоду про стратегічне партнерство та співробітництво.

Росія отримує військову допомогу від КНДР, хоча обидві країни офіційно заперечують передачу зброї. Зокрема, передбачається, що КНДР постачає РФ артилерійські снаряди та ракети.

Також повідомляється, що більше половини північнокорейських ракет не долетіли до своєї мети в Україні.

Варто зауважити, що КНДР - не єдина країна, яка заступилась за Росію. Вчора правитель Сирії Башар Асад також "засудив" дії ЗСУ у Курській області. Цікаво те, що Росія під час подій у Сирії війська РФ допомогли Асаду зберегти владу, а можливо, і життя.