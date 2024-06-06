Не тільки штраф. Яке покарання можна отримати за розпивання алкоголю у парках і на вулиці

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Де не можна розпивати алкоголь

Яке покарання передбачено за розпивання алкоголю

Що робити, якщо ви виявили такого типу правопорушення

Де не можна розпивати алкоголь

Чинне законодавство України забороняє розпивати алкоголь у публічних місцях. Зокрема, у цю категорію входять:

заклади охорони здоров'я, навчальні заклади та заклади культури

громадський транспорт, в тому числі транспорт міжнародного сполучення, а також транспортні зупинки

підземні переходи

закриті спортивні споруди (крім пива у пластиковій тарі)

спортивні майданчики

дитячі майданчики

ліфти і таксофони

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інші державні установи

місця проведення спортивних змагань за участю дітей

парки, сквери, вулиці

Також торік Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект, який передбачає заборону розпивання спиртного у вагонах та на станціях метрополітену і під’їздах житлових будинків.

Наголосимо, що заборонено розпивати будь-які спиртні напої - безалкогольне пиво у цю категорію не входить.

Яке покарання передбачено за розпивання алкоголю

Норми покарання за вживання спиртного та появу у п’яному вигляді у в громадських місцях регулюється 178 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Покарання передбачає:

попередження

накладання штрафу

громадські виправні роботи

адміністративний арешт

За таке правопорушення правоохоронці можуть призначити накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-85 грн).

У разі повторного правопорушення протягом року на людину накладуть штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).

Якщо правопорушника вже двічі протягом року притягували до відповідальності, то надалі йому можуть призначити:

від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 -340 грн)

або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин

або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку

або адміністративний арешт на строк до 15 діб

Що робити, якщо ви виявили такого типу правопорушення

Якщо ви виявили людей, які розпивають алкогольні напої у публічних місцях, то про це можна повідомити правоохоронні органи, зателефонувавши на 102.

Якщо ж у вашому дворі чи на дитячому майданчику сусіди чи інші люди регулярно вживають спиртне, то можна звернутися до балансоутримувача цієї території. Це може бути комунальне підприємство, ОСББ або приватна компанія.

Для швидкої реакції краще скласти колективне звернення з іншими жителями вашого дому. Якщо ж проблему не розв'яжуть, то варто подати скаргу до органів місцевого самоврядування.