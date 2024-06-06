Не только штраф. Какое наказание можно получить за распитие алкоголя в парках и на улице

В Украине запрещено распивать алкогольные напитки в общественных местах. В случае нарушения придется заплатить штраф или даже попасть под арест на 15 суток.
РБК-Украина со ссылкой на КУ об административных правонарушениях рассказывает о том, в каких местах нельзя распивать спиртное и какое наказание за это предусмотрено.
Содержание
Какое наказание предусмотрено за распитие алкоголя
Что делать, если вы обнаружили такого типа правонарушения
Действующее законодательство запрещает распивать алкоголь в публичных местах. В частности, в эту категорию входят:
Также в прошлом году Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий запрет на распитие спиртного в вагонах и на станциях метрополитена и подъездах жилых домов.
Отметим, что запрещено распивать любые спиртные напитки - безалкогольное пиво в эту категорию не входит.
Нормы наказания за употребление спиртного и появление в пьяном виде в общественных местах регулируется 178 статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Наказание предусматривает:
За такое правонарушение правоохранители могут назначить наложение штрафа от одного до пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-85 грн).
В случае повторного правонарушения в течение года на человека наложат штраф от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51-119 грн).
Если правонарушителя уже дважды за год привлекали к ответственности, то в дальнейшем ему могут назначить:
Если вы обнаружили людей, которые распивают алкогольные напитки в публичных местах, то об этом можно сообщить правоохранительным органам, позвонив по телефону на 102.
Если же в вашем дворе или на детской площадке соседи или другие люди регулярно употребляют спиртное, можно обратиться к балансодержателю этой территории. Это может быть коммунальное предприятие, ОСМД или частная компания.
Для быстрой реакции лучше составить коллективное обращение с другими жителями вашего дома. Если же проблему не разрешат, то следует подать жалобу в органы местного самоуправления.
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