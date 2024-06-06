Не только штраф. Какое наказание можно получить за распитие алкоголя в парках и на улице

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Где нельзя распивать алкоголь

Какое наказание предусмотрено за распитие алкоголя

Что делать, если вы обнаружили такого типа правонарушения

Где нельзя распивать алкоголь

Действующее законодательство запрещает распивать алкоголь в публичных местах. В частности, в эту категорию входят:

заведения здравоохранения, учебные заведения и заведения культуры

общественный транспорт, в том числе транспорт международного сообщения, а также транспортные остановки

подземные переходы

закрытые спортивные сооружения (кроме пива в пластиковой таре)

спортивные площадки

детские площадки

лифты и таксофоны

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, другие государственные учреждения

места проведения спортивных соревнований с участием детей

парки, скверы, улицы

Также в прошлом году Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий запрет на распитие спиртного в вагонах и на станциях метрополитена и подъездах жилых домов.

Отметим, что запрещено распивать любые спиртные напитки - безалкогольное пиво в эту категорию не входит.

Какое наказание предусмотрено за распитие алкоголя

Нормы наказания за употребление спиртного и появление в пьяном виде в общественных местах регулируется 178 статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Наказание предусматривает:

предупреждение

наложения штрафа

общественные исправительные работы

административный арест

За такое правонарушение правоохранители могут назначить наложение штрафа от одного до пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-85 грн).

В случае повторного правонарушения в течение года на человека наложат штраф от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51-119 грн).

Если правонарушителя уже дважды за год привлекали к ответственности, то в дальнейшем ему могут назначить:

от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 -340 грн)

или общественные работы на срок от 40 до 60 часов

или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка

или административный арест сроком до 15 суток

Что делать, если вы обнаружили такого типа правонарушения

Если вы обнаружили людей, которые распивают алкогольные напитки в публичных местах, то об этом можно сообщить правоохранительным органам, позвонив по телефону на 102.

Если же в вашем дворе или на детской площадке соседи или другие люди регулярно употребляют спиртное, можно обратиться к балансодержателю этой территории. Это может быть коммунальное предприятие, ОСМД или частная компания.

Для быстрой реакции лучше составить коллективное обращение с другими жителями вашего дома. Если же проблему не разрешат, то следует подать жалобу в органы местного самоуправления.