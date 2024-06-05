Скільки заплатить водій, якщо не пропустить швидку й чи заберуть у нього права

В Україні передбачені штрафи тим водіям, які не надають перевагу в русі каретам швидкої, рятувальникам, пожежникам та поліції, якщо спецтранспорт їде з увімкненими спеціальними сигналами.

Які штрафи за відмову пропустити швидку, пожежників та поліцію

В Україні забороняється ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.

За таке порушення доведеться сплатити 680 грн.

Суми штрафів за порушення Правил дорожнього руху визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Порушники сплачують штрафи на користь районного Державного казначейства за місцем своєї реєстрації.

Зверніть увагу. Варто сплачувати всі штрафи протягом 15 днів, інакше сума після цього терміну зросте удвічі.

За відмову пропускати швидку пропонують забирати права

Відзначимо, наприкінці березня цього року у Верховній раді зареєстрували проект закону №11111 про посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право.

Законопроектом пропонують встановити, що ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, мають тягнути за собою накладення штрафу в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Таке саме покарання передбачено за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема таким, які перевозять групи дітей, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.

Ці ж порушення, що спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю фізичних осіб, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 34 до 51 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

За даними сайту Верховно Ради, станом на зараз законопроект ще не прийнятий і опрацьовується в комітеті.