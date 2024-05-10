UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не тільки школи. У Харкові під землею відкриють операційні та реанімаційні відділення

Архівне фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові з'являться операційні та реанімаційні приміщення під землею. Для цього влада співпрацює з Міністерством охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, реанімаційні та операційні відділення буде створено на базі низки медичних установ міста Харкова.

"Ми працюємо разом із Міністерством охорони здоров'я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних установ", - повідомив мер.

Крім цього, у місті продовжать розширювати мережу підземних закладів культури. Терехов повідомив, що в місті вже працюють заклади, які показують вистави під землею.

"І ми масштабуємо цей досвід. Тому що є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі. Важливо, щоб культурне життя не зупинялося", - зазначив мер міста.

Що ще в Харкові працює під землею

Частина закладів у Харкові стала працювати під землею через загрозу ракетних ударів по місту. Приміром нещодавно в Харкові завершили будівництво першої у світі підземної школи.

Також в обласному центрі відкрили перший сервісний центр в Україні, який розташований під землею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор ТереховХарківВійна в Україні