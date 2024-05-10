Не тільки школи. У Харкові під землею відкриють операційні та реанімаційні відділення

За його словами, реанімаційні та операційні відділення буде створено на базі низки медичних установ міста Харкова.

"Ми працюємо разом із Міністерством охорони здоров'я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних установ", - повідомив мер.

Крім цього, у місті продовжать розширювати мережу підземних закладів культури. Терехов повідомив, що в місті вже працюють заклади, які показують вистави під землею.

"І ми масштабуємо цей досвід. Тому що є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі. Важливо, щоб культурне життя не зупинялося", - зазначив мер міста.