Не тільки школи. У Харкові під землею відкриють операційні та реанімаційні відділення

У Харкові з'являться операційні та реанімаційні приміщення під землею. Для цього влада співпрацює з Міністерством охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
За його словами, реанімаційні та операційні відділення буде створено на базі низки медичних установ міста Харкова.
"Ми працюємо разом із Міністерством охорони здоров'я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних установ", - повідомив мер.
Крім цього, у місті продовжать розширювати мережу підземних закладів культури. Терехов повідомив, що в місті вже працюють заклади, які показують вистави під землею.
"І ми масштабуємо цей досвід. Тому що є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі. Важливо, щоб культурне життя не зупинялося", - зазначив мер міста.
Частина закладів у Харкові стала працювати під землею через загрозу ракетних ударів по місту. Приміром нещодавно в Харкові завершили будівництво першої у світі підземної школи.
Також в обласному центрі відкрили перший сервісний центр в Україні, який розташований під землею.
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