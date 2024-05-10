Не только школы. В Харькове под землей откроют операционные и реанимационные отделения

По его словам, реанимационные и операционные отделения будут созданы на базе ряда медицинских учреждений города Харькова.

"Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения по созданию реанимационных и операционных под землей на базе наших лечебных учреждений", - сообщил мэр.

Кроме этого, в городе продолжат расширять сеть подземных учреждений культуры. Терехов сообщил, что в городе уже работают заведения, которые показывают спектакли под землей.

"И мы масштабируем этот опыт. Потому что есть запрос на спектакли, на живое общение в безопасном пространстве. Важно, чтобы культурная жизнь не останавливалась", - отметил мэр города.