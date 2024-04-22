Нові реалії. В Україні під землею відкривають уже не тільки школи

У Харкові відкрили перший сервісний центр в Україні, який розташований під землею. Це пов'язано із загрозою російських ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України і голову Запорізької ОВА Івана Федорова .

"Місто чи не щодня потерпає від російських обстрілів. Щоб створити безпечний простір для громадян, сервісний центр МВС №6341 переїхав в укриття", - повідомили у відомстві.

У МВС уточнили, що він буде розташований на колишньому місці, а саме на вулиці Шевченка, 26.

Які послуги надає центр

Зазначається, що в сервісному центрі облаштовано зону очікування, робочі місця, сюди перевезли все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу.

Фото: Робота центру (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Тут працює вісім адміністраторів. Можна отримати або обміняти водійське посвідчення, зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг", - пише МВС.

Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі.

Школа під землею

Іван Федоров повідомив, що в Павлівській громаді Запорізького району планують побудувати підземну школу.

За його словами, це буде безпечний освітній центр для дітей із кількох населених пунктів.