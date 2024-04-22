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Нові реалії. В Україні під землею відкривають уже не тільки школи

Україна, Понеділок 22 квітня 2024 19:51
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Нові реалії. В Україні під землею відкривають уже не тільки школи Фото: в Україні під землею відкривають уже не тільки школи (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові відкрили перший сервісний центр в Україні, який розташований під землею. Це пов'язано із загрозою російських ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України і голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Місто чи не щодня потерпає від російських обстрілів. Щоб створити безпечний простір для громадян, сервісний центр МВС №6341 переїхав в укриття", - повідомили у відомстві.

У МВС уточнили, що він буде розташований на колишньому місці, а саме на вулиці Шевченка, 26.

Які послуги надає центр

Зазначається, що в сервісному центрі облаштовано зону очікування, робочі місця, сюди перевезли все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу.

Фото: Робота центру (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Тут працює вісім адміністраторів. Можна отримати або обміняти водійське посвідчення, зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг", - пише МВС.

Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі.

Школа під землею

Іван Федоров повідомив, що в Павлівській громаді Запорізького району планують побудувати підземну школу.

За його словами, це буде безпечний освітній центр для дітей із кількох населених пунктів.

З чого все починалося

Харків розташований близько до кордону з Росією, а окупанти досить часто обстрілюють місто за допомогою ракет. Влада міста ухвалила рішення про відкриття школи в метро.

Восени минулого року президент Володимир Зеленський приїжджав до Харкова і зустрівся зі школярами, які навчають у підземній школі в метро.

А нещодавно в Харкові завершили будівництво першої у світі підземної школи. Вона має найвищі стандарти безпеки та розрахована на навчання 900 школярів у дві зміни.

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