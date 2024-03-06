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Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки

Середа 06 березня 2024 07:48
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Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки Фото: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про відбиття повітряної атаки РФ по Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Для повітряної атаки по Україні у ніч проти 6 березня російські окупанти застосували окрім десятків дронів-камікадзе також і балістичні ракети. Протиповітряній обороні Збройних сил Україні вдалося збити лише "Шахеди" ворога.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові зазначили, що крім ударних дронів, ворог атакував Україну 5 зенітними керованими ракетами С-300, які запускав із тимчасово окупованої частини Донецької області.

Що стосується 42 "Шахедів", то інтервенти запускали із чотирьох напрямків: Чауда, Балаклава - Крим, а також російські Курська область та Приморсько-Ахтарськ.

Відбиття повітряної атаки

Бойова робота оборонців неба, в результаті якої було збито 38 ударних дронів росіян, тривала у восьми областях, а саме у межах:

  • Дніпропетровської,
  • Одеської,
  • Херсонської,
  • Хмельницької,
  • Черкаської,
  • Харківської,
  • Вінницької,
  • Сумської областей.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби", - передали військові.

Не тільки &quot;Шахеди&quot;. У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки

Російська повітряна атака по Україні

Раніше повідомлялося, що з вечора і протягом ночі російські терористи запускали по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Крім того, в Повітряних силах попереджали також про загрозу ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики.

Близько одинадцятої вечора 5 березня в Одесі пролунали вибухи під час масованої атаки "Шахедів". Також стало відомо, що в Одесі в низці районів зникло світло.

Крім того, ППО також працювала і в Київській області. Згодом стало відомо, що вибухи пролунали і в Хмельницькій області, куди на Старокостянтинів летіли ворожі дрони. В Сумській ОВА розповіли також про вибухи у Сумах - вказувалося, що в місті зафіксовані прильоти у трьох районах, були також і постраждалі.

Вже вранці у Генштабі ЗСУ розповіли, що Силами оборони вдалося знищити цієї ночі 38 із 42 "Шахедів".

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ПВО Повітряні сили України Атака дронів Ракетна атака
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Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
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