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Не только "Шахеды". В Воздушных силах раскрыли детали отражения ночной атаки

Среда 06 марта 2024 07:48
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Не только "Шахеды". В Воздушных силах раскрыли детали отражения ночной атаки Фото: в Воздушных силах ВСУ рассказали об отражении воздушной атаки РФ по Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Для воздушной атаки по Украине в ночь на 6 марта российские оккупанты применили кроме десятков дронов-камикадзе также и баллистические ракеты. Противовоздушной обороне Вооруженных сил Украине удалось сбить только "Шахеды" врага.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Военные отметили, что помимо ударных дронов, враг атаковал Украину 5 зенитными управляемыми ракетами С-300, запускаемыми из временно оккупированной части Донецкой области.

Что касается 42 "Шахедов", то интервенты запускали по четырем направлениям: Чауда, Балаклава - Крым, а также российские Курская область и Приморско-Ахтарск.

Отражение воздушной атаки

Боевая работа защитников неба, в результате которой были сбиты 38 ударных дронов россиян, продолжалась в восьми областях, а именно в пределах: Днепропетровской,

  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Хмельницкой,
  • Черкасской,
  • Харьковской,
  • Винницкой,
  • Сумской области.

"К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы", - передали военные.

Не только &quot;Шахеды&quot;. В Воздушных силах раскрыли детали отражения ночной атаки

Российская воздушная атака по Украине

Ранее сообщалось, что с вечера и ночью российские террористы запускали по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Кроме того, в воздушных силах предупреждали также об угрозе вражеских ракетных ударов с применением баллистики.

Около одиннадцати вечера 5 марта в Одессе прогремели взрывы во время массированной атаки "Шахедов". Также стало известно, что в Одессе в ряде районов исчез свет.

Кроме того, ПВО также работала и в Киевской области. Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели и в Хмельницкой области, куда на Староконстантинов летели вражеские дроны. В Сумской ОВА также рассказали о взрывах в Сумах - указывалось, что в городе зафиксированы прилеты в трех районах, были также и пострадавшие.

Уже утром в Генштабе ВСУ рассказали, что Силами обороны удалось уничтожить этой ночью 38 из 42 "Шахедов".

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