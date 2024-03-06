Не только "Шахеды". В Воздушных силах раскрыли детали отражения ночной атаки

Для воздушной атаки по Украине в ночь на 6 марта российские оккупанты применили кроме десятков дронов-камикадзе также и баллистические ракеты. Противовоздушной обороне Вооруженных сил Украине удалось сбить только "Шахеды" врага.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Военные отметили, что помимо ударных дронов, враг атаковал Украину 5 зенитными управляемыми ракетами С-300, запускаемыми из временно оккупированной части Донецкой области.

Что касается 42 "Шахедов", то интервенты запускали по четырем направлениям: Чауда, Балаклава - Крым, а также российские Курская область и Приморско-Ахтарск.

Отражение воздушной атаки

Боевая работа защитников неба, в результате которой были сбиты 38 ударных дронов россиян, продолжалась в восьми областях, а именно в пределах: Днепропетровской,

Одесской,

Херсонской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Харьковской,

Винницкой,

Сумской области.

"К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы", - передали военные.

Российская воздушная атака по Украине

Ранее сообщалось, что с вечера и ночью российские террористы запускали по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Кроме того, в воздушных силах предупреждали также об угрозе вражеских ракетных ударов с применением баллистики.

Около одиннадцати вечера 5 марта в Одессе прогремели взрывы во время массированной атаки "Шахедов". Также стало известно, что в Одессе в ряде районов исчез свет.

Кроме того, ПВО также работала и в Киевской области. Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели и в Хмельницкой области, куда на Староконстантинов летели вражеские дроны. В Сумской ОВА также рассказали о взрывах в Сумах - указывалось, что в городе зафиксированы прилеты в трех районах, были также и пострадавшие.

Уже утром в Генштабе ВСУ рассказали, что Силами обороны удалось уничтожить этой ночью 38 из 42 "Шахедов".