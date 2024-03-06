Не только "Шахеды". В Воздушных силах раскрыли детали отражения ночной атаки
Для воздушной атаки по Украине в ночь на 6 марта российские оккупанты применили кроме десятков дронов-камикадзе также и баллистические ракеты. Противовоздушной обороне Вооруженных сил Украине удалось сбить только "Шахеды" врага.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.
Военные отметили, что помимо ударных дронов, враг атаковал Украину 5 зенитными управляемыми ракетами С-300, запускаемыми из временно оккупированной части Донецкой области.
Что касается 42 "Шахедов", то интервенты запускали по четырем направлениям: Чауда, Балаклава - Крым, а также российские Курская область и Приморско-Ахтарск.
Отражение воздушной атаки
Боевая работа защитников неба, в результате которой были сбиты 38 ударных дронов россиян, продолжалась в восьми областях, а именно в пределах: Днепропетровской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Хмельницкой,
- Черкасской,
- Харьковской,
- Винницкой,
- Сумской области.
"К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы", - передали военные.
Российская воздушная атака по Украине
Ранее сообщалось, что с вечера и ночью российские террористы запускали по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Кроме того, в воздушных силах предупреждали также об угрозе вражеских ракетных ударов с применением баллистики.
Около одиннадцати вечера 5 марта в Одессе прогремели взрывы во время массированной атаки "Шахедов". Также стало известно, что в Одессе в ряде районов исчез свет.
Кроме того, ПВО также работала и в Киевской области. Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели и в Хмельницкой области, куда на Староконстантинов летели вражеские дроны. В Сумской ОВА также рассказали о взрывах в Сумах - указывалось, что в городе зафиксированы прилеты в трех районах, были также и пострадавшие.
Уже утром в Генштабе ВСУ рассказали, что Силами обороны удалось уничтожить этой ночью 38 из 42 "Шахедов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.