Не тільки Sea Baby. СБУ показала ще один свій морський дрон

Раніше було відомо, що СБУ застосовує проти російських військових об'єктів морський дрон Sea Baby. Але тепер у спецслужбі вирішили привідкрити таємницю та розповісти про дрон "Мамай".

Як зазначили в СБУ, дрон "Мамай" сьогодні є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі, бо може розганятися до 110 км/год.

Фото: морський дрон "Мамай" (прес-служба СБУ)

Морські дрони України

Морський дрон під назвою Sea Baby, як розповідали в СБУ раніше, атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти, зокрема російські кораблі.

Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров".

Цього року дрони СБУ вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".

Однак не лише СБУ має свого морського дрона. На озброєнні українських військових є ще одна розробка - морський дрон MAGURA V5.

Нагадаємо, раніше в СБУ розповідали, як керували морськими дронами під час атаки на Кримський міст.

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