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Не только Sea Baby. СБУ показала еще один свой морской дрон

Фото: морской дрон "Мамай" (пресс-служба СБУ)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины имеет еще один морской дрон, помогающий проводить операции в Черном море. Его название "Мамай".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ранее было известно, что СБУ применяет против российских военных объектов морской дрон Sea Baby. Но теперь в спецслужбе решили приоткрыть тайну и рассказать о дроне "Мамай".

Как отметили в СБУ, дрон "Мамай" сегодня является самым быстрым объектом в Черном море, потому что может разгоняться до 110 км/ч.

Фото: морской дрон "Мамай" (пресс-служба СБУ)

Морские дроны Украины

Морской дрон под названием Sea Baby, как рассказывали в СБУ ранее, атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты, в том числе российские корабли.

Так, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат "Адмирал Макаров".

В этом году дроны СБУ поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер SIG, десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

Однако не только у СБУ есть свой морской дрон. На вооружении украинских военных есть еще одна разработка - морской дрон MAGURA V5.

Напомним, ранее в СБУ рассказывали, как управляли морскими дронами во время атаки на Крымский мост.

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