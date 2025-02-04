Не тільки рідкоземельні метали. Зеленський запросив інвестувати в українські АЕС

Зокрема, він згадав, що в Україні розташована одна з найбільших в Європі атомних станцій, яка має шість гігаватів генерації.

"Це дуже багато і це дуже дороговартісно. Візьміть сьогодні один блок, щоб побудувати один блок, треба мільярди грошей. Станції, які 2-3 блоки в Сполучених Штатах, є такі, які коштують 10-15 мільярдів", - розповів Зеленський.

Він зауважив, що такі станції можуть приносити велику кількість коштів щодня. Президент також зауважив, що Україна щодня імпортує 300 мегаватів електроенергії. При цьому окупована Запорізька АЕС може генерувати 6 гігаватів.

"І тому тут питання не тільки в корисних копалинах, питання в багатьох речах. А тому ми також відкриті до партнерства з іншими країнами.", - сказав він.