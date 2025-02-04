Не только редкоземельные. Зеленский пригласил инвестировать в украинские АЭС

В частности, он вспомнил, что в Украине расположена одна из крупнейших в Европе атомных станций, которая имеет шесть гигаватт генерации.

"Это очень много и это очень дорогостояще. Возьмите сегодня один блок, чтобы построить один блок, надо миллиарды денег. Станции, которые 2-3 блока в Соединенных Штатах, есть такие, которые стоят 10-15 миллиардов", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что такие станции могут приносить большое количество средств ежедневно. Президент также отметил, что Украина ежедневно импортирует 300 мегаватт электроэнергии. При этом оккупированная Запорожская АЭС может генерировать 6 гигаватт.

"И поэтому здесь вопрос не только в полезных ископаемых, вопрос во многих вещах. Поэтому мы также открыты к партнерству с другими странами", - сказал он.