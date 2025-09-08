Не тільки в рамках ЄС. Латвія готує власні санкції проти Росії

Міністерство закордонних справ Латвії підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів щодо запровадження національного санкційного режиму проти суб'єктів, пов'язаних із російською агресією проти України.

У відомстві наголосили, що нові правила необхідні для створення механізму реагування на загрози національній безпеці, що виникають у нинішніх геополітичних умовах.

Документ уже направлено на розгляд уряду і найближчим часом буде обговорено в Кабміні.

У МЗС пояснили, що такі повноваження передбачені законом про міжнародні та національні санкції. Згідно з ним, національні санкції вводяться постановою Кабміну із зазначенням конкретного списку суб'єктів, на яких поширюються обмеження. Рішення набуває чинності відразу після підписання, а МЗС зобов'язане повідомити про нього Службу фінансової розвідки та інші наглядові органи.

Водночас змісту проєкту і потенційних фігурантів санкційного списку не розкривають.